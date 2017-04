Descarta Meléndez expulsiones a supuestos traidores Asegura el Presidente del PRI que no hubo denuncias. HIDALGO | Orizatlan 0 Comentarios Alberto Meléndez Apodaca, Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI San Felipe Orizatlán, Hgo.- Ante reclamos por parte de simpatizantes priístas que aseguran que hubo traiciones dentro del partido durante la pasada contienda electoral, el Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Meléndez Apodaca, descartó que exista la posibilidad de que pudieran haber expulsiones dentro del tricolor en el municipio. Entrevistado por este medio cuando acudió a una reunión con consejeros, Alberto Meléndez Apodaca aseguró que con referencia al pasado proceso electoral, la Comisión de Justicia Partidaria del PRI no tuvo ninguna denuncia de este o de otros municipios referente a simpatizantes que hubieran participado en campaña para otros partidos, por lo que descartó que pudieran presentarse expulsiones, ya que de acuerdo a los lineamientos del tricolor deben respetarse los esquemas y la denuncia es una de ellas para poder proceder. Lo anterior con base en las quejas emitidas por simpatizantes y consejeros que acudieron a la reunión de este viernes, quienes culparon a unos cuantos de que hubiera perdido el PRI en el pasado proceso para la elección a la alcaldía. Meléndez Apodaca dijo que lo vivido en el pasado proceso sirvió de experiencia para este y otros municipios, que para la renovación del Comité Directivo Municipal no se puede considerar la posibilidad de querer posicionar al primo, al amigo, al compadre “se debe hacer una dinámica, buscar a los mejores perfiles que representen en término de actitud, carácter, empuje para servir y trabajo en el partido, lo que ya pasó fue una situación muy compleja que no se había vivido antes, pero sirvió de experiencia”, recalcó. El Presidente del tricolor aseguró que el pasado proceso ha sido una vuelta a la página y que ahora los priistas se enfocarán en sumar fuerzas afirmando que el partido continúa fuerte. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Nuevos beneficios de Prospera con cambios de tarjeta Consejeros priístas se reúnen para conocer sobre el cambio del comité municipal Personal de zoonosis acude a realizar esterilización a Ahuatempa-Totonicapa Crisis económica y pérdidas sufren apicultores debido a la sequía Mujer gravemente lesionada al sufrir caída