Estufas, cilindros y hasta gas a bajo costo para familias Secretario federal de SEDESOL anuncia programa piloto para el municipio de Tamazunchale a beneficiarias de Prospera Tras cuestionar a las mujeres beneficiarias del programa Prospera en el auditorio de la UDETA sobre cuántas de ellas cocinan con leña, la respuesta abrumadora hizo que el Secretario de Desarrollo Social Federal, Luis Miranda Nava, anunciara que se habrá de instaurar un programa piloto para Tamazunchale a través del cual se venderán estufas y cilindros de gas a bajo costo, pero además las recargas del combustible también mucho más barato. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Milburga fue quien externó al secretario de SEDESOL que sale más barato usar leña que gas Durante el evento que encabezó en la UDETA junto al gobernador del estado Juan Manuel Carreras López, la coordinadora general del programa Prospera y el alcalde Baldemar Orta López, el titular de la SEDESOL, Luis Miranda manifestó que la intención es la de abatir el total del rezago en cuanto a la carencia de piso firme en los hogares de la huasteca y de todo el país, así como de otros servicios básicos para mejorar la calidad de vida, por lo cual se destinaron los 141 millones de pesos del fondo de infraestructura para el municipio de Tamazunchale que será ejercido por el ayuntamiento a través del ramo 33. Luego preguntó a las mujeres asistentes, sobre quienes todavía cocinan con leña, a lo cual la gran mayoría levantó la mano, lo que llamó la atención del funcionario federal quien pidió a una de las beneficiarias del programa Prospera que subiera al estrado para conocer la razón de que todavía recurran a este tipo de recursos, a lo cual Milburga, fue la ama de casa que se atrevió a subir y explicó que el principal motivo por el cual no utiliza la estufa de gas es el alto costo del combustible. Ante esto el funcionario federal dio a conocer que se tiene un programa piloto que consiste en ofrecer estufas y tanques a bajo costo en las tiendas Diconsa en el municipio para que puedan ser adquiridas por las personas que aun no cuentan con este tipo de artículos. Cuestionado en entrevista exclusiva para Zunoticia, sobre si el beneficio abarca solamente estos productos, el Secretario de Estado explicó que además de esto se habrán de ofrecer las recargas de gas también a bajo costo, para que a las familias les resulte accesible y puedan dejar la leña. Indicó que la meta es reducir lo más posible el rezago que se tiene en marginación no solo en Tamazunchale sino en todo el país para lo cual se ha destinado el recurso millonario.