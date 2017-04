Director de la DSPM, aconsejó a gerente que no interpusiera querella por robo en el Oxxo Supuestamente por consejo del Director de Seguridad Pública, la gerente no puso denuncia ante robo al Oxxo ya que le dijo no era necesario porque los ladrones ya se habían ido. Matlapa, S.L.P.- La madrugada del día jueves veinte de abril, cuatro ladrones entraron a robar dinero de la caja registradora de la empresa conocida como Oxxo, y apenas a escasa distancia de las oficinas dela policía municipal y no lograron detener a los ladrones, siendo encontrada minutos después la caja registradora en un terreno cercano, por lo que el Director de Seguridad Pública fue a recogerla y entregársela a la gerente del Oxxo señalándole que no tenía caso que interpusiera una denuncia ya que los ladrones se habían escapado. HUASTECA POTOSINA | Matlapa 0 Comentarios Robo a Oxxo y no hay denuncia. El día jueves veinte de abril, en punto de las tres de la mañana se registró un robo al Oxxo del municipio de Matlapa, donde los delincuentes forcejearon con el empleado identificado como Eduardo “H”, para de esta manera llevarse la caja registradora, consiguiendo precisamente su objetivo, por lo que fue hasta las siete de la mañana cuando elementos de Seguridad Pública arribó al lugar para tomar conocimiento de los hechos ocurridos, siendo cuatro horas más tarde de lo sucedido. Unas horas después del robo, encontraron la caja registradora a unos escasos metros de la tienda de Oxxo, en un terreno cercano, por lo que le avisaron a la corporación policiaca, mismos que se dieron a la tarea de llevarse la caja registradora, siendo el mismo Director quien hizo entrega de la caja a la gerente, identificada como María Silvia “A”, argumentándole de la misma manera que ya no era necesario interponer una denuncia porque los ladrones ya se habían escapado. La cantidad que se registró en el robo fue de dos mil pesos, siendo estos cuatro tipos lo que se llevaron, sin poder ser identificados. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Habitante obstruye banqueta: vecinos Transportes a Xochicuatitla aumentan pasaje sin autorización de la SCT: usuarios Deportes invita al gran torneo relámpago Barrio Arriba necesita construcción de cuatro puentes Sin daños en Matlapa por la granizada ayer