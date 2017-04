Reporta SS nueve casos más de influenza en SLP La Secretaría de Salud de San Luis Potosí informó que en las semanas comprendidas del 09 al 15 y del 16 al 22 de abril, se registraron un total de nueve casos nuevos de influenza por tal motivo la cantidad total suma 299 en todo el estado de la temporada invernal 2016-2017 con un censo de 12 defunciones. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios A pesar de la campaña de vacunación emprendida hace meses, se reportan 9 nuevos casos de influenza. La dependencia detalló que esos datos son emitidos por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica que se tiene indicando que en esas dos semanas que son la 15 y la 16, no se tuvieron decesos por esa enfermedad. La Secretaría de Salud agregó que a pesar de que en esta época del año son menos frecuentes los cambios bruscos de temperatura, la atención por este padecimiento no se dejará de lado y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la SSA continuará con el monitoreo sensible y puntual de la circulación de los casos en la entidad. Recordó que la influenza es un padecimiento estacional que durante la temporada de frío y ante la presencia de descensos de la temperatura, tiende a registrase un incremento en el número de casos y por lo que se implementa de manera constante la vigilancia epidemiológica de las patologías respiratorias tanto en México y en el estado. Exhorta la Secretaría de Salud a continuar con las medidas de prevención de esa enfermedad como el lavado correcto de manos, al toser o estornudar cubrirse la nariz o boca, en caso de escupir hacerlo en papel sanitario más nunca en el suelo, evitar salir de casa en caso de padecer la enfermedad entre otras acciones más. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Pide La Subida terminen obra de energía eléctrica Vecinos de Villas del Real piden espacio deportivo Al mes 20 mujeres buscan ayuda por sufrir violencia César González a favor de la alianza MORENA-PRD De dos mil credenciales del INE tramitadas, 15 no se recogen