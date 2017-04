Acercar módulos de servicio a los taxistas de la Huasteca Piden representantes de trabajadores del volante de esta ciudad HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Acercar los servicios para la obtención de tarjetones de identificación y cartas de no antecedentes penales para evitar un viaje a la capital del estado piden taxistas de la localidad. Huejutla, Hgo.- Acercar los servicios para la obtención de tarjetones de identificación y cartas de no antecedentes penales y con ello evitar un viaje a la capital del estado, que cuesta más de 500.00 pesos, pidieron trabajadores del volante de la Huasteca hidalguense al titular de la oficina regional del Sistema del Transporte Convencional en Hidalgo, Mayor Juan Alfredo Mendoza Castellanos. Dijeron que la situación económica que viven en este momento no les permite contar con recursos suficientes para realizar un viaje a la capital del estado, es por ello que reiteraron su petición de acercar el modulo para el trámite de tarjetones y carta de no antecedentes penales, entre otros. Trabajadores del volante de esta ciudad dejaron ver que, el gasolinazo sigue afectando los bolsillos de las personas que van al día, asimismo dejaron de manifiesto la importancia que tiene pensar en algún tipo de incremento a la tarifa oficial por el servicio de taxi que ofrecen. Nuestros entrevistados detallaron que muchos taxistas necesitan renovar sus tarjetones de identificación y sus cartas de antecedentes penales, por lo cual pidieron al Mayor Juan Alfredo Mendoza Castellanos, gestionar ante la dependencia correspondiente la presencia de módulos en esta ciudad, “de esta manera no vamos a gastar lo del pasaje y esto puede ayudarnos a cumplir con estos trámites”, detallaron. Para concluir también mostraron la necesidad que hay de rehabilitar el centro de verificación de esta ciudad, del cual dijeron que lleva varios meses sin ofrecer un servicio frecuente. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA En manos de la CDHEH agentes de Investigación UPH dona ropa a comunidades más necesitadas de la región Ubican fuga de agua que anegaba zona del pozo Solicitan construcción de terminación de calle Sitúan delegación municipal en Parque de Poblamiento