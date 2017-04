Apreciaciones Las acciones emprendidas por la dirección de turismo en el municipio de Huehuetlán sobre todo para que las acciones emprendidas durante el periodo de Semana Santa se llevaran a cabo de manera coordinada, fueron de gran satisfacción para los empresarios de la delegación de Huichihuayán quienes además de haber llenado sus comercios tuvieron que echar mano de sus pertenencias personales como fueron algunas viviendas y cuartos para poder albergar a los visitantes que diariamente circularon por el lugar y que pernoctaron en el paraje del nacimiento del mismo lugar, quedando como siempre la molestia de que los camiones recolectores de basura no pasaron durante todo el periodo de semana santa, generando que los comerciantes enviaran a tirar su basura a las oficinas de la delegación como una medida de presión para que esta fuera recolectada, pero además pasaron por la precaria situación de no contar con agua durante el mismo periodo de descanso por lo que tuvieron que comprar el vital líquido, lo cual suena incoherente cuando se encuentran promocionando y cuenta con uno de los mejores lugares para poder abastecer del vital líquido no solamente a la población sino también a los visitantes por lo que esperan que la organización sea mejor para el periodo mayor de vacaciones que se espera en el mes de julio. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En Coxcatlán a partir de la reunión regional del consejo de seguridad, se acordó el celebrar operativos en contra de los cazadores furtivos, que no solamente se encuentran durante las noches emprendiendo estas acciones con el riesgo de dañar animales que se encuentren en temporada de apareamiento, sino que además se encuentran poniendo en riesgo a los pobladores de las zonas aledañas a donde circulan ya que se atemorizan al ver que circulan personas con armas largas, temiendo sea alguna situación de inseguridad, sino que además temen que durante dicha cacería una bala perdida ponga en riesgo la vida de alguno de los vecinos de las localidades por donde circulan diariamente, lo que sin embargo es cierto, dichos operativos se deberían de realizar no solamente en las colindancias de los municipios de Tampamolón, Tancanhuitz y Coxcatlán en donde se han recibido denuncias, sino también en el resto de los municipios ya que este tipo de cacerías se dan en la zona sin que en ocasiones los vecinos se atrevan a denunciar los hechos por temor, como son el municipio de Tanlajás y San Antonio que en sus colindancias también cuentan con estas actividades. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones