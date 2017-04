Apreciaciones Esta semana estará en Ciudad Valles el líder nacional de la UCD, Antonio Tirado Patiño donde además de una serie de reuniones, llevara a cabo una rueda de prensa, donde dará a conocer los avances que ha tenido la organización concretamente en la huasteca. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Sin duda alguna esta visita servirá para reforzar el trabajo que el ahora líder de esta organización en el estado, Guadalupe Arteaga, quien desde su nombramiento ha sido objeto de ataques por parte de Angel Altamirano García, mismo que termino siendo desplazado de la organización cuando su “padrino”, también fue desconocido por la misma. Y es que la resistencia de Angel Altamirano de querer seguir siendo el líder es comprensible si se ve desde el punto de vista económico, además de que le ha servido para tener el respaldo del PRD para en ocaciones postularse para puestos de elección popular, aunque a la fecha no ha conseguido ninguno. A pesar del desgaste y las amenazas que el mismo ha proferido para logar sostenerse, estas solo han servido para que la UCD lo desconozca aún más y deje de lado ya, tan siquiera la intención de sentarse con él para proponerle alguna cartera, aunque sea de cuates como consideracion por los años que lleva en la organización. Tal vez lo más lamentable es que con su revolución, Angel solo ha logrado que le comiencen a sacar los trapitos al sol de los negocios que hacía a nombre de la organización, donde prácticamente tenía una cuota para “su bolsa” de varios miles, si es que te querías respaldar en la UCD para obtener o bajar algún proyecto; se habla incluso de personas que ahora buscan instancias legales para denunciar engaños, pues a pesar de pagar el “diezmo” nunca les llego nada. Por otra parte la visita de Tirado Patiño, refuerza la imagen de Arteaga García quien ya abiertamente se habla de que es una carta fuerte para luchar por la dirigencia estatal del PRD, y cuenta ya con un respaldo importante al interior de la huasteca y otros puntos del estado que le garantizan al menos ingresar en la contienda, donde la misma no será fácil pues por el otro lado los “Gallarditas” no se ven con la intención de querer soltar la rienda del partido, el cual tomaron prácticamente por asalto. Por otro lado los “galileos” que surgen también de un ala perredista disidente, están buscando por el área mediática jalar reflectores, bombardeando con solicitudes de información al ayuntamiento local para buscar que está mal puesto y de ahí tomar agenda; lo malo para ellos es que más de uno los ve solo como un grupo de resentidos que ahora buscan hacerse pasar como redentores e intachables. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones