Entregan JM Carreras y fundación Telmex apoyos a personas de sectores vulnerables Principalmente para que niños y niñas no abandonen sus estudios y que en San Luis Prosperemos Juntos. El Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López, el Director Operativo de la Fundación Telmex-Telcel, José Fausto Cota Chirino y la presidenta del Sistema Estatal DIF, Lorena Valle Rodríguez, entregaron donativos a personas en situación vulnerables, en el marco de la competencia automovilística Nascar Peak, donde destacó el compromiso social a favor de dichos sectores, principalmente para que niños y niñas no abandonen sus estudios y que en San Luis Prosperemos Juntos. A la fecha, la Fundación Telmex-Telcel ha hecho entrega de 2 mil 946 computadoras en San Luis Potosí en los últimos diez años, y mantiene una sólida presencia 2 mil 476 bicicletas, dos mil 946 equipos de cómputo y dos mil 766 becas dirigidas a estudiantes destacados de cualquier licenciatura. En representación de la Fundación Telmex-Telcel, José Fausto Cota Chirino dio a conocer que el programa "Corriendo por la Educación", permite otorgar beneficios en todo el estado, por lo que durante el evento Guadalupe Flores Arroyo y Juan Pablo Medina recibieron sillas de ruedas. En este evento que sirvió de preámbulo a carrera automotriz Nascar, el gobernador Carreras López hizo entrega de una beca para estudiar maestría a estudiantes de la Universidad Politécnica. El proyecto "Corriendo por la Educación" toca todas las fibras del desarrollo humano, prueba de ello es que la fundación de Carlos Slim entregó ya 999 fianzas sociales a reclusos que estaban privados de su libertad y que siendo primo delincuentes no tenían dinero para pagar su fianza. La donación que se realiza como parte de lo recaudado de la serie Nascar a través de uno de sus principales patrocinadores, consiste en 10 becas universitarias para promedios superiores a nueve de calificación, 10 tabletas para estudiantes de educación básica, 20 computadoras y 20 impresoras, 30 sillas de ruedas y 20 bicicletas. Él Gobernador Juan Manuel Carreras López, consideró en su mensaje que este es un ejemplo de solidaridad y acercamiento del deporte motor, por lo que indicó que la tradición que existe en San Luis por el automovilismo es muy destacada y es reconocida por las y los potosinos. A su vez, reiteró el compromiso de esta administración para fortalecer la sinergia que fomente la cultura del deporte dentro de un contexto familiar y que atienda a su vez las necesidades de los grupos más necesitados. Asistieron al serial automotriz el secretario de Seguridad Pública, general Arturo Gutiérrez García, el secretario de Educación Pública Joel Ramírez Díaz, el coordinador de Comunicación Social Juan Adrián Vázquez Méndez y la directora general del DIF Estatal Cecilia González Gordoa.