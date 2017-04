Pide SSA prevenir enfermedades ante descenso de temperaturas por frente frío

Es importante adoptar una cultura de prevención, para evitar enfermarse de vías respiratorias, y tomar las medidas adecuadas ante este nuevo frente frío, por lo que se exhorta a la población a evitar el surgimiento de más casos, sobre todo en grupos vulnerables indicó el funcionario. La prevención comienza desde casa, debemos estar atentos y observar los síntomas como, dolor de cabeza, de articulaciones; fiebre; congestionamiento nasal; decaimiento, tos y ante estos signos, acudir al médico para ser diagnosticados adecuadamente, permanecer en reposo, no acudir a lugares muy concurridos de personas, para evitar contagios; incrementar la ingesta de alimentos con vitamina C, consumir muchos líquidos, no exponerse a cambios bruscos de temperatura y abrigarse. Es de suma importancia no automedicarse ya que se puede esconder la enfermedad, y ante la presencia repentina de fiebre y superior a 38 grados, acudir a ser valorados a una unidad médica y se nos descarte una enfermedad respiratoria aguda, agregó el Subdirector de Epidemiología.