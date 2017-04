Apreciaciones Aun cuando algunos ayuntamientos han mantenido en secreto si podrán o no hacer un evento para conmemorar el día del niño, siendo solamente Huehuetlán en la Huasteca Centro quien anuncia que hasta tres puntos se tocarán para celebrar a los pequeñines, mientras que en Tancanhuitz las actividades hasta se adelantarán al darse el sábado, mientras que en Aquismón las acciones se estarán posponiendo hasta el día 6 de mayo en que se aprovechará para celebrar no solamente a los niños, sino que también a las madres de familia llevando a cabo así un solo evento en el cual se puedan atender a ambos sin doble esfuerzo, ya que durante las celebraciones a los niños siempre se encuentran presentes las madres de familia y durante el 10 de mayo los pequeños acompañan a sus madres por el simple hecho de no tener con quien dejarlos, siendo por ello una buena opción de celebrar a ambos sin tanto esfuerzo, lo que podría significar un ejemplo a seguir ya que con ello además se estarían ahorrando los alimentos de un segundo evento. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios La falta de agua y la acumulación de basura sigue siendo un gran problema para el municipio de Huehuetlán en donde el clamor de los habitantes sigue resonando, sobre todo en la comunidad de Chunutzen dos en donde desde hace semanas sufren del vital líquido sin ser escuchados, siendo además los comerciantes quienes mas han resentido la falta de ambos servicios durante el periodo de Semana Santa al grado de que como una medida de presión, mandaban a tirar la basura a las mismas instalaciones de la delegación de Huichihuayán para que los visitantes se dieran cuenta y la administración hiciera algo al respecto, logrando el objetivo tras un gran número de bolsas acumuladas de desechos que tuvieron que ser retirados de inmediato teniendo o no bajo servicio el camión recolector. Las quejas en contra del párroco Juan Miguel Magdaleno de la iglesia San Miguel Arcangel han sido constantes ya que primero las quejas eran por los excesivos cobros que realiza por oficiar las misas de acción de gracias por los diferentes sacramentos que en el lugar se realizan, pero sobre todo ante el cobro del mismo sacramento por el descanso del alma de algún difunto; y es que en este sentido es de reconocer que además por unas veladoras que se pueden obtener en 5 a 10 pesos en el mercado, en la iglesia o cualquier evento que se realice por la misma, son conseguidos hasta en 20 pesos sin mencionar que otro tipo de veladoras que son conseguidas en 20 pesos en el lugar llegan hasta 40 pesos, convirtiéndose en un negocio ante los creyentes que ven con malos ojos estas acciones. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones