Pasada la temporada vacacional de semana santa, la actividad comercial regresa a la normalidad con el regreso a clases, ya que esto permite que haya una mayor movilidad del dinero, desde el transporte hasta el comercio informal ayer se podía observar en las calles la dependencia que tiene el municipio del ciclo escolar.

Y es que a pesar que en la capital del estado se anuncian importantes inversiones para la apertura de empresas y centros de trabajo a la huasteca sigue sin llegar nada de esto, las comunidades siguen exportando cientos de jóvenes cada mes, muchos de los cuales prefieren abandonar las escuelas para poder salir a buscar trabajo al norte o a la Ciudad de México.

Cierto es que Tamazunchale es un municipio caro con ingreso bajo, y ésta es una de las principales razones por las cuales a pesar que existe oferta de trabajo en los negocios locales, la mayoría prefiere emigrar, ya que los sueldos son ínfimos y poco alcanza con los altos costos de renta y alimentación, sin tomar en cuenta la salud, ya que en las instituciones públicas existen tantas carencias que el paciente termina prácticamente gastando como si fuese particular.

Y precisamente en temas de salud un problema que existe es la falta de la firma de convenio entre el estado y la federación para el Seguro Popular, lo cual ha estado frenando la atención a personas que acuden de los municipios al hospital central, ya que una serie de atenciones de alto costo no están siendo cubiertas y las familias de escasos recursos son quienes han tenido que lidiar con este problema.

Una de las dependencias que ha tenido que salir al quite es el INDEPI ya que mediante el apoyo a las comunidades indígenas se ha canalizado a las personas con dependencias y organizaciones que pueden apoyar con recurso para el tratamiento y atención incluso de cirugías tan complicadas como del corazón.

Ante esto, ya algunas organizaciones campesinas comienzan a generar presión a la Secretaría de Salud a fin de que dé una respuesta sobre esta problemática que pareciera ir complicándose cada vez más y para muestra la huasteca sur en donde se carece de médicos, medicamentos y mayor capacidad de atención, solo basta darse una vuelta por la clínica IMSS-Prospera en donde las personas padecen la saturación que existe y las carestías ya que tienen que cubrir incluso sus propios estudios.

Ayer nuevamente se vivieron problemas de apagones en el municipio, debido a que algunos transformadores presentaron fallas, atribuido a la sobrecarga que se ha generado por la cantidad de climas y aparatos de refrigeración por causa de la temporada de calor, situación que no ha sido atendida por la Comisión Federal de Electricidad ya que es un problema que se presenta de manera continua.