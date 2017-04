Apreciaciones Llamó la atención que el pasado domingo en la capital potosina, le fue tomada protesta a Anastasio Silva como el nuevo secretario general de la CROC, evento al que asistió hasta el gobernador Juan Manuel Carreras López como primer priista del estado. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Sin embargo, lo curioso es que el año pasado, Héctor Serna Camacho se autoproclamó dirigente estatal de esa organización adherente al PRI e incluso, llevó a cabo un evento en el teatro del Centro Cultural de la Huasteca Potosina en ciudad Valles, donde tomó protesta a coordinadores regionales y municipales que él mismo había nombrado. Anastasio Silva a inicios de este año estuvo en ciudad Valles dando su respaldo a la ex empleada de la DAPAS Sandra Alvizu, quien en aquel entonces emprendía una huelga de hambre y desde aquel entonces afirmó que él era el auténtico dirigente estatal reconocido por el Comité Ejecutivo Nacional. Se ventaneó sola la dirigente del sindicato del Municipio Narcia Pessina Gallegos al mostrar este lunes, uno de los recibos de nómina donde apareció el jugoso salario que percibe de manera diaria por solo representar a los agremiados. Y es que, cuando en el municipio existen trabajadores que por años perciben míseros salarios para sobrevivir el año, Narcia Pessina se embolsa diariamente lo que a estos les llevaría una semana. Tratando de justificarse la lideresa su alto sueldo y sin realizar una actividad productiva, solo expresó que tiene 20 años de antigüedad en el Ayuntamiento y que hay quienes dentro de la administración ganan aún más que ella. Ello es una muestra de la grave lesión que causa a la economía del Municipio dicho gremio dado que se desembolsan cada quincena, varios millones de pesos para el pago de salarios. Para este día se prevé la presencia en ciudad Valles de Antonio Tirado Patiño, quien se ostenta como coordinador nacional de la UCD y dará una rueda de prensa en compañía del regidor del PRD Guadalupe Arteaga García. Quien era el segundo de a bordo de Antonio Tirado, es decir, el secretario general, hace unas semanas atrás en el estado de Tamaulipas aseguró en conferencia de prensa que habían perdido el amparo que él mismo había tramitado contra una sentencia donde no podían usar las siglas de la UCD y alertaba a quienes eran del mismo grupo a ya no hacerlo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones