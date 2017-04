Apreciaciones Lo que pudiera ser un fuerte mensaje para Acción Nacional como evento de interés de proyección en la próxima contienda electoral, el legislador local Cipriano Chárrez, quien busca perfilarse por la senaduría de la república, anunció en compañía de Gerardo Sosa Castelán la próxima creación de un Campus Universitario de la UEAH en la localidad del Espíritu y Campus Preparatoria de la UEAH en San Nicolás. Fue notoria la ausencia del rector Alfonso Pontigo Noyola quien quizá tuvo algo más importante, lo que sin embargo envió un contradictorio mensaje. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Sin duda el anuncio es digno de destacarse, primero por el impacto que sería en materia educativa para una zona donde ya existe más de una universidad, pero que desde luego una universidad pública más, es más que necesaria, es un proyecto ambicioso que debe ser algo que debe concretarse ya. Por supuesto que la gente no debe permitir que estos dos personajes le den un uso de interés político. Sosa Castelán ex rector de la universidad y actual presidente del patronato de la UEAH está siendo muy claro en su visita, el promotor de Movimiento Ciudadano dejó en claro que solo era un pronunciamiento, es decir que las gestiones están arrancando apenas. Mire hoy es cuándo la sociedad debe entender cuando se trata de un evento relevante y de impacto y cuando es mero protagonismo con intenciones de usar el cargo para armar un escenario y enviar un mensaje político, en este caso para Acción Nacional. Fue el PAN quien le retiró la coordinación de la bancada albiazul, el mensaje es claro. Cipriano Chárrez luego de sentarse a dialogar con Erick Marte Rivera Villanueva alcalde de Zimapán –quien también aspira al senado de la república- pusieron a caminar sus proyectos para que sea para el valle del mezquital esos espacios, pero por supuesto por una “línea” contraria al PAN. Se trata de un acuerdo futuro, Sosa Castelán quien tiene suficiente presencia y ambiciones por una gubernatura, pone en la línea de un proyecto a Cipriano Chárrez sirviéndole de caravana, concretan un anuncio que ya había realizado cuando era alcalde, de aquel tiempo a este anuncio es lo mismo, solo para que no se diga que no trajo algo. Bajar una universidad no es “enchilame otra”, es todo un proceso, pero de que estos anuncios son un ambicioso proyecto, lo son. No debemos especular en torno a fracasos o cuestiones obscuras, es mejor que abramos nuestra reflexión, si es real ambos proyectos son relevantes, mire que nadie quiere que esto sea solo algo incierto, que se trate de un mero anuncio que empezará a poner una piedra previo a los procesos electorales, porque ya saben esos mal pensados como son en torno a los políticos que en todo ven la simple forma de llevar agua a su molino. También esta alianza Sosa-Chárrez le envía mensaje a gobierno del estado, estos ya trabajan su boleto, su astucia para sacar raja política de cuestiones de impacto social es de admirarles, esa osadía por asumir posicionamientos que parecieran inalcanzables, pero ahora ya se han puesto las líneas a trabajar y tiene que ver todo esto con el escenario político que viene. Difícil sin duda el que sean los padres de familia –y no las autoridades municipales- las que se preocupen por la situación en que viven los jóvenes consumiendo alcohol en las tienditas, en el bar, una madre de familia lo alerta, pero pareciera un grito en el desierto. Primero porque para nadie es desconocido que en todos los bares, tiendas o depósitos los jóvenes aun con su playera o pantalón del CBTa, COBAEH o CECYTE, estén dentro de los expendios y en ocasiones hasta jovencitas que en su mayoría reflejan todos sus problemas que viven en el seno familiar. No es un fenómeno nuevo, lo más fácil es acceder a las adicciones, el primero paso es sin duda el consumo del tabaco, como primera opción, luego el alcohol, cerveza, vino, luego las drogas sintéticas, el problema es complejo y las autoridades poco o nada hacen al respecto. Esperemos que se instale una vigilancia especial en cada bar, tienda o depósitos del municipio, que se hagan los recorridos correspondientes para detectar estas anomalías, mire que en la administración pasada no se observaron suspensiones, multas o cierres de establecimientos y los que hubo fue al calor de ingresos a finanzas en tiempos pre electorales, el tema es difícil cuando se usan los espacios públicos con fines no claros. El fin es en este caso evitar que los menores de edad tengan acceso tan fácil a estos espacios en donde los responsables lejos de entender la situación y por ganarse unos pesos, venden cerveza a quien asista y eso es delicado, se requiere de mano dura de parte de la policía municipal o estatal para atender este reclamo de la sociedad que no es de ahora. Ayer se celebró el análisis e informe de representantes de productores donde el total de gastos fue de 2 millones 621 mil pesos 763 pesos, el total de ingresos fue de 2 millones 759 mil 395 y el total en caja es de solo 134 mil 632 pesos que hay en bancos. El tema es interno de los mismos agremiados donde será en los próximos días que se de a conocer en asamblea general los pormenores de los gastos realizados.