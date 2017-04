Apreciaciones Aun cuando se asegura que no existe divisionismo al interior del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Coxcatlán, las acciones reflejan que si lo hay, ya que tan solo en dos comunidades por ejemplo, el alcalde actual Manuel Morales Ramírez ha agendado reuniones con las autoridades comunitarias para lo que son las priorizaciones de obra, y mediante los mismos funcionarios se filtra la información al ex alcalde Raúl de Jesús González Vega quien de manera personal o mediante su esposa, acuden previo a la asamblea y se ponen a la orden de los lugareños como fue en Tepozoapatz e Ixpatlash, esto con el afán de que el aspirante del ex presidente pueda darse a conocer y que el del actual edil no cuente con el respaldo de la población. Pero además el grupo de González Vega encabezado por su hermano Aurelio, se encuentran adelantándose a conformar según ellos los comités comunitarios, lo cual no cuenta con la validez al no contar con cargo alguno que le de seriedad al asunto. Lo cierto es que el primer grupo se encuentra aprovechando el atraso que tiene la presidenta del comité directivo municipal del tricolor Kuoying Lee Luevano que ante la falta de experiencia ha buscado asesoramiento atrasando dicho proceso, pero además dicho retraso se deriva de la atención que la presidenta tiene que brindar a su vez en el sistema municipal para el desarrollo integral de la familia, sobre todo al atender de manera personalizada a las familias que fueron afectadas por la pasada tormenta. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Las críticas que en su momento realizaron opositores de la administración de Tancanhuitz ante el tema de la carretera de la Cuesta, resultó en cierta forma ciertas, y es que al cerrarse el paso de la carretera Xolol Tancanhuitz, todas las unidades tuvieron que salir por la comunidad de la Cuesta, generando con ello por primera vez en el lugar un gran tráfico, pero además quedó demostrado que las unidades pesadas cuentan con mayor riesgo de transitar por el lugar ya que la carpeta está acondicionada para unidades pequeñas y al salir a lo que es el arco de la entrada al municipio, se dificulta mayormente que puedan emparejarse dos vehículos por la falta de visibilidad para salir, generando con ello algún percance si no se toman las precauciones necesarias. En Tanlajás la ausencia del alcalde Domingo Rodríguez Martell en la presidencia municipal es cada vez más notoria y mientras tanto en sus páginas sociales se encuentra publicando visitas a otros estados sin beneficio alguno para su municipio, pero si con el afán de seguir figurando como político, pero además esta ausencia es aprovechada por los funcionarios para dejar solas a las auxiliares sin poder resolver realmente las peticiones que puedan realizarse por parte de la población en su ausencia. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones