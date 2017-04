Apreciaciones De manera lamentable, una de las empresas que por años operó de manera solitaria en el parque industrial de Valles, dejó de operar desde hace tiempo, la fundidora Gamez. Según refieren los ex empleados, hubo falta de administración del negocio que lo llevó a la inminente quiebra afectando a más de 100 trabajadores que se quedaron sin su fuente de empleo. Lo lamentable del caso es que en vez de que crezca el número de empresas instaladas en la zona industrial que tiene el municipio que consta de 30 hectáreas, este va a la baja. Actualmente opera en el sitio la empresa del servicio urbano que tiene ahí su taller y además funcionó por varios meses hace varios años, una fábrica elaboradora de estufas ecológicas. Y también está la nave de producción de bagre y tilapia de la cual se ignora si opera al 100% dado que el año pasado aún tenía algunas deficiencias. Entre agosto y septiembre del año pasado, se instaló el Consejo Regional de Desarrollo Económico en la huasteca en donde se anunciaron mejoras a ese parque industrial sin embargo, a casi un año de ello, las cosas siguen igual. Uno de los que estuvo presente en esa instalación del Consejo fue el ahora expresidente de la CANACINTRA en Valles Miguel Céspedes Salazar. Tras su salida de la cámara, las oficinas de la CANACINTRA desaparecieron dado que antes operaban en la zona centro pero desde hace unas semanas cerró sus puertas y no se sabe si se cambiaron de domicilio. Por primera vez en lo que va de este año, ciudad Valles y la región sufrió un ascenso en la temperatura este martes dado que el termómetro llegó a los 42 grados Celsius sin embargo el pronóstico anticipa que para este día pueda elevarse hasta los 45 grados en la misma escala. Este inicio primavera había sido relativamente bueno ya que cuando en otros años desde abril se tenían altas temperaturas, en este año el termómetro no había registrado más allá de los 36 grados Celsius. Mientras el dirigente estatal del PRD José Luis Fernández llevaba a cabo una reunión con los coordinadores municipales de la huasteca en la capital potosina, el regidor Guadalupe Arteaga García quien aún presidente del comité local, lo volvió a acusar de andar gastando los recursos del partido en fiestas e insistió en que debe de renunciar a ese cargo. De todos es sabido que el regidor no es de la misma corriente que José Luis Fernández y Lupe Arteaga se ha aliado con otros liderazgos de la huasteca donde el gallardismo no tiene tanta fuerza como Tanlajás donde cuenta con el apoyo de Domingo Rodríguez y del ebanense ex dirigente estatal J. Guadalupe Zamora Marín. Lupe Arteaga pretende postularse como candidato a dirigir al PRD en el estado pero le falta mucho apoyo y mucho dinero de por medio para operar en el estado, pero veremos si le resulta su estrategia de lanzar acusaciones contra José Luis Fernández o si de plano en el 2018 es relegado por estárselos echando en contra. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones