El conflicto que se vive en la colonia Emiliano Zapata entre vecinos y el constructor Jorge Vargas no ha podido avanzar hacia una solución, ya que los colonos mantienen bloqueada la calle que conduce hacia un predio que el particular pretende fraccionar para vender los lotes, pero esto ha generado la inconformidad de quienes han tenido que luchar para contar con los servicios.

Los representantes de los comités de mejoras de la colonia refieren que han buscado llegar a un acuerdo con los Vargas para que hagan el pago correspondiente como el resto de los vecinos que contribuyeron para contar con drenaje, electrificación y agua potable ya que a final de cuentas consideran que se habrá de beneficiar sin que le haya costado. Sin embargo hasta el momento no se ha podido entablar el diálogo entre ambas partes y por lo tanto el acceso sigue bloqueado hasta que alguno de los dos muestre disposición para llegar a un acuerdo.

Ayer en la elección del niño presidente celebrada en el salón de cabildos de la presidencia municipal, la tónica de las oratorias fue una crítica al desempeño de los maestros y las condiciones en que se encuentran los planteles educativos, así como también a los funcionarios públicos lo cual sacudió algunas conciencias e incomodó a otros, aunque reconocen que mucho de lo que mencionan los niños tiene fundamento. No es novedad que los maestros son quienes elaboran los discursos que habrán de presentar los niños, por tanto se entiende que existe una intención en cada uno de los mensajes que se presentaron aprovechando el foro que se abrió con el fin de elegir a quien ocupará la silla municipal por un día.

En esta ocasión fue un niño de la colonia Tencaxapa quien resultó ganador, alumno de la escuela primaria Club de Leones de la colonia XEW, quien habrá de encabezar el cabildo infantil, lo cual muestra que siguen siendo los más humildes quienes más destacan en aprovechamiento y en desempeño para salir adelante.

El problema de los drenajes colapsados se sigue atendiendo por parte del organismo operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Tamazunchale, APAST, dado que es una gran extensión de tuberías que se encuentran dañadas, e incluso en zonas que son consideradas como comunales, tal es el caso de Zacatipán, ya que de esas líneas dependen las instituciones que se encuentran en la zona tal es el caso del IMSS y del ISSSTE.