Requieren se dé uso a ex instalaciones de EPIUAEH Huejutla, Hgo.- Personas que residen en la colonia El Zapote, manifestaron públicamente su esperanza para que se le vuelva a dar un uso adecuado a las que fueron las instalaciones de la Escuela Preparatoria de la Huasteca Hidalguense (EPIUAEH). HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Habitantes de la colonia El Zapote requieren se rehabiliten y den uso otra vez a las ex – instalaciones de la EPIUAEH. Agregaron que hace tres días, observaron que unos trabajadores llevaban a cabo labores tendientes a despintar las paredes de la fachada del acceso principal de la ex-institución educativa, por lo que creyeron que se podría dar la posibilidad de que se volviera a instalar otro plantel. Subrayaron que por depender la EPIUAEH de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), se rumora que las viejas instalaciones podrían ser remodeladas para la operatividad de una escuela para médicos o en su defecto de enfermería. Refirieron que con lo anterior, la colonia El Zapote volvería a tener "vida" como en los años cuando funcionaba la precitada escuela preparatoria, la cual –dijeron-, según fue reubicada por el marcado deterioro que exhibían las construcciones.