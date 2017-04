Feroz incendio arrasó con cultivos de maíz

Atlapexco, Hgo. Un incendio se registró el día de ayer por la tarde sobre el tramo carretero que conduce al municipio de Xochiatipan, en terrenos de la comunidad de Tecacahuaco, por lo que de inmediato se trasladaron elementos de Protección Civil y de Seguridad Pública para controlarlo. El reporte fue realizado por automovilistas que transitaban por dicho tramo carretero, alrededor de las 14:00 horas de ayer martes. De esa forma, una cuadrilla de trabajadores de Protección Civil se trasladaron de inmediato para sofocar el incendio, el cual, se presume fue iniciado por la acción de una botella de vidrio que hizo el efecto lupa. Así mismo, fueron apoyados por los policías municipales, ya que el incendio amenazaba por extenderse a otras parcelas, ya que el viento favorecería considerablemente aunado a las altas temperaturas que se tenían a esa hora del día. Sin embargo y gracias a la oportuna intervención, la situación no pasó a mayores y después de al menos tres horas de trabajo, el incendio pudo ser controlado; no se reportaron lesionados, sólo pérdidas de un cultivo de maíz, el cual quedó completamente en cenizas. Finalmente el área de Protección Civil pidió a la población a no tirar botellas de vidrio en las carreteras, ya que estas representan un serio peligro al ser la principal causó por el cual se originan los incendios.