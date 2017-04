Cooperación para traslados es necesario por falta de recursos, reconoce regidora “Desde mi comisión he estado presionando al Presidente para que se volteen más a este sector, ya que es parte fundamental atender ésta área de salud”: Diana Torres, regidora de Salud. Diana Torres Lázaro, regidora con la Comisión en Salud y Asistencia Social, reconoció que efectivamente se pide una “cooperación” a los pacientes que necesitan ser trasladados a un nosocomio, debido a que no se cuenta con suficiente gasolina, por lo que es necesario realizar la “vaquita” para poder sufragar los gastos. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios RECONOCE REGIDORA: COOPERACIÓN PARA TRASLADOS ES NECESARIO POR FALTA DE RECURSOS Al mencionarle sobre las quejas de algunos pacientes que han asegurado que se les cobra una cuota para poder ser trasladados a los hospitales en Ciudad Valles y en la Capital del Estado, la edil municipal, dijo estar enterada, pero reconoció que no son cuotas altas, “hasta donde yo tengo entendido en pláticas con el Coordinador de Salud, si se está pidiendo una módica cooperación porque desafortunadamente son insuficientes la gasolina que se está proporcionando a esta área, ya que constantemente muchos ciudadanos están yendo a la ciudad de San Luis Potosí por cuestiones de salud”. Dijo que no son cifras altas, las que se piden, “son 200 o 300 pesos, depende de la cantidad de gente que valla también, no se proporciona la suficiente gasolina que se quisiera, desafortunadamente es muchísimo el requerimiento y pues la verdad no hay suficiente recurso para llenar al cien por ciento los tanques como quiera la ciudadanía, y pues se tiene que llegar a esto para poder trasladarlos”. A pregunta expresa sobre que está haciendo por mejorar esta situación, apuntó “desde mi comisión he estado presionando al Presidente para que se volteen más a este sector, ya que es parte fundamental atender ésta área de salud, y hemos tenido buena respuesta por parte del alcalde, de echo a comparación del año pasado se aumentaron los litros de gasolina que se le estuvieron otorgando, es aceptable de alguna manera, porque definitivamente es demasiada la demanda que se está solicitando a la coordinación de salud, y pues no alcanza para poder trasladarlos únicamente con el combustible que se asigna”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Después de 10 años de tener drenaje colapsado APAST inicia rehabilitación Colonos en espera de la SEDATU para la medición de predios SCT destraba conflicto de amas de casa y un operador Tomará protesta “Niño Presidente” Realizaron con éxito jornadas quirúrgicas