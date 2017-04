Ya no creemos en las promesas del PRI

Un ciudadano de la comunidad de Enramadas manifestó que el PRI ya no es la mejor opción, que tienen que buscar nuevos colores, una mejor opción, “el partido revolucionario institucional una vez nos pidió la cantidad de cincuenta pesos para una despensa y hasta la fecha llevamos tres años esperando a que nos lleguen las despensas y aun nos la han dado, así mismo el apoyo de una empresa que iba a producir endulzantes, yo pague seiscientos pesos y nunca nos dieron resultados y también eran activistas del PRI, por eso yo creo que ya hay que despertar y ya no hay que creerles”. Además acusó que son los mismos de siempre, “nada más se van pasando la bolita uno a otro, pero los que siempre salimos fregados son los ciudadanos porque siempre nos encarecen las cosas y el salario no sube” precisó, “en Guadalupe Zavala ya confiamos muchas personas, así que mejor hay que buscar otras opciones que nos brinden beneficios, y yo soy otro ciudadano más que no cree en los líderes de los partidos políticos así como así, por eso hay que visualizar bien cuál es la mejor opción”.