Una vez por mes logran contar con agua en Chunutzen

Y es que habitantes de localidades como “Chunutzen II”, “Jilim”, “Tantoco”, entre otras que comprenden la parte alta del municipio, se quejan de la falta de agua entubada “la que hemos tenido ha sido gracias a Dios porque es quien nos ha mandado la lluvia y es cuando aprovechamos para juntar un poco, pero en la llave no tenemos”, señalan Nicasio Sánchez, Xóchitl Hernández, Joel Ramírez y Timoteo Azuara. Indicaron que de enero a la fecha, han tenido solamente cuatro veces agua “y no estamos exagerando, en verdad es una tristeza que teniendo un manantial tan bonito los demás municipios como Coxcatlán y Tancanhuitz si tengan agua y nosotros no y lo peor es que ni caso nos hacen”; argumentando la falta de atención de las autoridades tanto comunitarias como del municipio. Por ello indicaron se ha comentado entre los mismos vecinos que se tomen medidas de presión, sin embargo, no ha sido aceptado por todos por lo que se han tenido que frenar en tomar la Presidencia Municipal o la Delegación como una medida de presión en contra de las autoridades.