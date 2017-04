Grupo priista de ex alcalde se toma atribuciones que no corresponden Comenzaron trabajos de organización a espaldas de la presidenta del partido en este municipio Coxcatlan, SLP.- En búsqueda de apoderarse de los líderes comunitarios, un grupo de priístas que colaboran con el ex alcalde Raúl de Jesús González Vega comenzaron trabajos de organización a espaldas de la presidenta del partido en este municipio. Coxcatlán | Coxcatlan 0 Comentarios