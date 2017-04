Apreciaciones Las acciones que se han emprendido por parte de los comerciantes de litche en Huichihuayán, no son solamente contra quienes de alguna forma venden sus frutos en mal estado sin pensar en que al realizar este tipo de acciones ahuyentan al comprador, es sobre todo contra quienes solamente cuentan con unas plantas que poca producción proporcionan y con el propósito de ganar recurso, incrementan el precio de la fruta exótica, lo cual sin embargo no lo realizan solamente los que cuentan con poca producción, sino también aquellos que venden a mayoreo y que al contar ya con unos clientes que llegan directamente con ellos, les dan el precio que quieren sin antes ver el resto de los comerciantes del producto quienes en ocasiones hasta ofrecen ir directamente a las parcelas para que se busquen las mejores cosechas en ese mismo momento. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios Cuando se trata de responder ante la ciudadanía, los políticos esconden la mano, al menos eso pasa en Axtla de Terrazas en donde ante los señalamientos que realiza la ciudadanía en contra del alcalde Julio César Hernández Reséndiz los miembros del Partido Acción Nacional que en su momento participaron en alianza con Movimiento Ciudadano para llevar al triunfo al edil, ahora se deslinda de toda responsabilidad a pesar que dentro de los colaboradores más cercanos al presidente y que son precisamente quienes deben de hacer las acciones más pertinentes para que la administración camine adecuadamente, han sido los primeros en poner piedras en el camino del edil y a pesar de todo en este sentido el mandatario municipal se ha abstenido de hacer comentarios que delaten sus errores. Los problemas para la administración de Coxcatlán incrementan y no solamente por las viviendas que se dañaron durante la tormenta del pasado martes 18 del presente mes, sino que además ante el incendio que se registró el día de ayer en una vivienda de la comunidad de Tlapani, la cual al haber dejado encendido el fogón se comenzó a prender, dicha situación es de preocuparse cuando en la zona, muchas familias cocinan sus alimentos con leña y con las altas temperaturas que se registran en la zona, este fuego se incrementa y propaga con el viento logrando quemar las viviendas fácilmente al encontrarse hechas de madera de la región y palma, ya que no cuentan para la compra de material más resistente o menos flamable, y ante ello muchos hogares se pueden ver afectados, pero sobre todo ante el descuido de muchos que aun cuando ven los problemas que se enfrentan, siguen quemando sus basuras sin la menor prevención. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones