Apreciaciones Un verdadero infierno se desató ayer sobre la huasteca, debido a las altas temperaturas que desde temprana hora se dejaron sentir en la región, desde Ciudad Valles hasta Tamazunchale donde la marca oficial estableció 44 grados, sin embargo la sensación térmica fácilmente rondaba más de 50 grados. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Esto trae a consideración nuevamente la propuesta de la modificación de la tarifa de la Comisión Federal de Electricidad para esta zona, debido al alto consumo de energía que se genera por causa de las altas temperaturas para poder enfriar principalmente clínicas, hospitales e instituciones y dependencias en donde se concentra gran cantidad de personas, ya que las viviendas no alcanzan a contar con ese beneficio por el alto costo que representa en el recibo. Ya anteriormente se había dado a conocer que esta iniciativa se encontraba en el Congreso del Estado pero hasta el momento no ha progresado, por lo cual se requiere que exista una mayor coordinación entre los legisladores de todos los distritos tanto locales como federales para poder respaldar la propuesta y que se pueda finalmente hacer realidad. En la escuela primaria Jaime Nuno se encuentran en espera de la respuesta de ayuntamiento sobre la solicitud para el cambio de todo el sistema eléctrico que actualmente tiene la institución debido a que ésta se encuentra ya desgastada por el tiempo que tiene de funcionamiento tomando en cuenta los años que tiene ya la institución. Sin embargo un aspecto a revisar de este plantel es que los beneficios que se llegan a aterrizar en el turno matutino tienden a quedárselos solo para ellos, y en el turno de la tarde los niños no tienen acceso a estos, tal es el caso de los sanitarios que se construyeron y que se quedan bajo candado obligando a los niños del turno vespertino a tener que utilizar los viejos y obsoletos que se están derrumbando. Lo mismo ocurre con otras áreas de la escuela, lo que ocasiona que a pesar de ser un mismo edificio que debe servir para facilitar el acceso a la educación a los niños sin importar su condición se está aplicando una discriminación, lo cual cataloga a la escuela del turno vespertino prácticamente como de marginación por las carencias que se tienen. Y precisamente hablando de temas educativos, a punto de culminar el ciclo escolar y las escuelas de tiempo completo que se tienen en la zona urbana siguen sin recibir los apoyos completos que deben tener como son los desayunadores y comedores escolares tanto en la Macedonio Acosta como en la escuela Club de Leones del barrio San Rafael, en donde los alumnos que son de escasos recursos terminan padeciendo por esta situación ya que algunos padres no tienen modo de llevarles el lonche durante el día o de darles para comprar. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones