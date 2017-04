Apreciaciones En puerta importantes visitas del gobernador del estado, en una de estas el próximo viernes viene Enrique Peña Nieto a Nicolás Flores para inaugurar el denominado albergue de niños indígenas; se trata de un importante inmueble con cocina y dormitorios que alberga a niños indígenas de diferentes comunidades en las cuales pernoctan y asisten desde la educación primaria, secundaria y educación media superior. El tema es importante, Omar Fayad Meneses sin duda estará acompañando al mandatario nacional y a la titular nacional de CDI Nuvia Mayorga Delgado. Apreciación Valle del Mezquital | Apreciacion Valle del Mezquital 0 Comentarios Lo habíamos anunciado, Nuvia y la CDI ha sido clave para el desarrollo de los pueblos indígenas no solo en Hidalgo, en todo el territorio nacional, una mujer sensible a las necesidades de los pueblos indígenas y sin hacer tantos aspavientos ha trabajado para todos por igual, en Hidalgo no ha sido la excepción, los beneficios no solo se han visto, se sienten en las diferentes localidades indígenas y son estos los que pueden dar cuenta de lo anterior. Apenas salió el anuncio del evento del Consejo Supremo y algunos detractores comenzaron a realizar sus señalamientos, pero para esta zona es ya una tradición anual el que la gente se reuna, que venga el gobernador, la expectativa sigue siendo mucha en pro de que se cumpla con los protocolos que parecen ya son instalados por lo que representa ese pabellón artesanal. Álvaro Mera director de gobernación y responsable de la subsecretaria de gobierno para el valle del mezquital, se hizo acompañar de Iveth Bulos González directora de promoción y mercadotecnia de la secretaría de turismo, Porfirio Díaz González, delegado de seguridad pública del estado de la región Ixmiquilpan Huichapan, Pedro Ocampo Trejo presidente de la asociación de balnearios del estado de Hidalgo, el director del hospital regional del valle del mezquital Fabián González Monzalvo, además de Eusebio Aguilar Francisco representante del gobernador Omar Fayad Meneses, quienes conforman el comité de seguridad, que anunciaron que hubo un saldo blanco en Semana Santa, que se rebasaron la estimaciones de metas que se contemplaban, en comparación con el año pasado. Iveth Bulos destacó cifras alcanzadas en el periodo de Semana Santa 2017 se recibieron 2.8 millones de visitantes en el estado, lo que representaba un incremento del 31.3 % en comparación con el año anterior. Se generó una derrama económica muy cercana a los mil millones de pesos, con lo cual se supera en casi la mitad de lo que se tuvo el año anterior por este concepto. La ocupación hotelera se incrementó en 5 puntos porcentuales, en relación al año 2016, situándose en el 83 % del 8 al 23 de abril del presente año, levantada por la secretaría de turismo. Fabián González director del hospital valle del mezquital destacó que en el periodo de Semana Santa se tuvo un incremento del 30 por ciento, comparado con cualquier mes, un total 915 atenciones, 607 emergencias, 47 notificaciones al ministerio público, 19 defunciones todas por causas naturales, solo una turista procedente de Acapulco Guerrero, pero no obedeció a hechos de la temporada por accidente o violenta, sino de un infarto por lo que seguimos con saldo blanco. Pedro Ocampo representantes de la mitad de los balnearios que hay en el estado reconoció a los medios de comunicación y aseguró se sentía tranquilo porque en su estimado que solo tienen 52 balnearios de 101 que son. Dijo que las cifras de ellos el año pasado fueron de un millón trescientos con una derrama económica de 362 millones de pesos, en el presente año llegaron un millón seiscientos treinta y ocho visitantes y dejaba una derrama económica de 458 millones de pesos. Datos importantes, pero lo mejor es que no hubo impacto por los incidentes del bloqueo del gasolinazo del pasado 5 de enero, finalmente las metas se rebasaron y eso habla del trabajo que hizo gobierno del estado para promocionar a nivel nacional los espacios recreativos del estado, sigue siendo el valle del mezquital la mayor atracción en turismo en cuanto a la visita de vecinos de la Ciudad de México y del Estado de México. Una niña estuvo a punto de ser la primer victima después de Semana Santa y es que en el balneario Valle Paraíso una menor de edad por descuido de sus padres la menor resbaló se golpeó y estuvo a punto de morir, la menor es originaria de Ixmiquilpan. Cabe agregar que cada Día del Niño los menores asisten gracias a estos espacios y se reparten las instituciones educativas las localidades para darles este servicio. Por fortuna la oportuna atención de los rescatistas del lugar y la presencia de una ambulancia le dieron los primeros auxilios sin consecuencias, en hora buena para la gente que está siempre al pendiente de estos hechos que por hoy no pasó a mayores, solo el susto. Por cierto es también tradicional la invitación que hizo el Tephé de recibir a los niños en sus espacios de diversión es una buena dinámica, los padres de familia deben hacerse responsables de sus hijos, es responsabilidad de estos cuidarlos, pero siempre como quiera hay gente alerta. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones. Día Internacional de la Madre Tierra. Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones