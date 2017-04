Niño presidente pide apoyos para escuelas y personas vulnerables

Luis Eduardo Miguel Hernández niño presidente por un día fue elegido como ganar ante el buen desarrollo de su tema al ser entrevistado menciono “mi mayor anhelo es poder apoyar a las instituciones en donde sabemos que en un día no lo realizaremos pero mi mayor afán es ese que se le dé mejor espacio a las escuelas de la zona rural donde existen necesidades mayores con el único fin de que los niños puedan tener una mejor educación”. Además dijo “ desde mi punto de vista a los partidos políticos solo me queda decirles que cumplan todo lo que prometen ya que es una decepción fuerte el ver como engañan a la gente solo los visitan en tiempos de campaña y eso no debe de ser ya que la gente confía en las personas que les brinda el poder usar un puesto en los ayuntamientos además de llevar apoyos a las personas que no cuentan con los suficientes recursos para tener una vida digna, ya que existen personas que viven en pobreza a ellas se les debe de apoyar con cobijas o despensas son pequeñas cosas que tienen mucho significado” Por otro lado dijo “agradezco el apoyo de mi escuela Club de Leones número 3 y a mis padres porque siempre han impulsado mi educación por el apoyo que me brindan para vencer mis miedos y ahora ocupar un lugar que marcara mi vida siempre”.