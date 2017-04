Más de 40 hectáreas incendiadas El incendio se originó por la tarde y hasta la media noche aun no podía ser controlado debido a la magnitud Atlapexco | Atlapexco 0 Comentarios Imágenes del enorme incendio que se registró y que hasta la medianoche no había sido controlado. Atlapexco, Hgo. Un enorme incendio se registró el día de ayer en los terrenos pertenecientes a la comunidad de Pahactla, por lo hasta la medianoche de ayer el fuego no había sido controlado. De acuerdo a lo reportado por vecinos del lugar, el incendio se habría originado alrededor de las 16:00 horas y debido al viento fue como se extendió rápidamente, además que la mayoría de la vegetación se encontraba completamente seca. Así mismo, los elementos de Protección Civil y de Seguridad Pública, arribaron al lugar, pero nada pudieron hacer ya que el incendio se había extendido hasta la cima del cerro, lo que originó que no pudieran acceder debido a lo accidentado del terreno. Fue por ello que sólo se limitaron a controlar en la parte baja, sin embargo, el fuego se extendió hacia otros predios, por lo que de acuerdo a los vecinos que se encontraban tratando de controlarlo, aseguraron que ya habían sido quemadas más de 40 hectáreas. Cabe mencionar que los termómetros alcanzaron más de 40 grados con una sensación de hasta 70 grados, de acuerdo a los servicios meteorológicos, de ahí que fuese incontrolable el siniestro. Por otro lado, ayer mismo se incendió el patio trasero de la oficina de Servicios Regionales, lo que también provocó la movilización de los diferentes cuerpos de Protección Civil, Seguridad Pública y de la misma población, que afortunadamente lograron controlarlo. Por otro lado, es preciso destacar que varios habitantes de las comunidades Santo Tomás y de Xancaltitla, llegaron para apoyar las labores, sin embargo, será en el transcurso del día de hoy en que se puedan generas las condiciones idóneas para su control. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Agradece Alcaldesa apoyo de vecinos para controlar incendio Retiran permiso a vecinos para uso del panteón Feroz incendio arrasó con cultivos de maíz Felicita Alcaldesa a artesano por haber ganado premio estatal Vecinos alertas por presencia de ladrón de ropa interior de mujer