Espejeando. No tan sólo las comunidades del municipio de San Felipe, Orizatlán padecen los embates del estiaje que afecta la escasez de agua y pasturas y pone en serios aprietos a pequeños productores pecuarios que ven amenazados sus hatos de ganado que apenas y sobreviven ante la amenazante sequía; este desolador panorama causa estragos en cada uno de los municipios de la región huasteca y ya prendió los focos rojos entre los responsables de las dependencias vinculadas al campo. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca Con mucha entereza hay quien acepta que se descuidaron programas de capacitación y la siembra de pastos y forrajes de alto rendimiento, así como la resistencia a las sequías recurrentes en la región. Claro que nunca es tarde para rectificar y hacer las cosas con más objetividad y certeza, reenfocándose principalmente en adecuar la producción de pasturas y forrajes de acuerdo a las características de cada región o microregión, para que el trabajo de los pequeños productores tenga altas posibilidades de ser rentable y dinamice la economía tanto personal como de sus localidades. Es urgente replantear, en este aspecto, los esquemas tradicionales de producción pecuaria, puesto que hoy en día existen técnicas y semillas mejoradas para establecer cultivos de zacates forrajeros de alto rendimiento en pequeñas superficies de tierra. Incluso la posibilidad de aprovechar terrenos accidentados, no aptos para cultivos tradicionales que puedan reconvertirse en abastecedores de alimentos forrajeros para el ganado y otras especies menores de corral o traspatio. Para ello, tendrán que plegarse a las directrices que para tal efecto ya ha fijado el gobernador Omar Fayad, dar importancia y prioridad a cultivos rentables que produzcan alimentos o generen ingresos para las familias del campo. Que bueno que así sea, pues dejaremos de ver prácticas incongruentes que en muy poco o nada han contribuido a mejorar las economías de las mujeres y los hombres del campo. Uno de los funcionarios que mejor ha entendido el fracaso de los círculos viciosos de estas prácticas obsoletas, es el subsecretario de agricultura, contador José Luis León, quien sin duda en su paso como diputado federal suplente y hoy con la alta responsabilidad que le ha conferido el gobernador del estado, y su jefe Inmediato el secretario de agricultura Carlos Muñiz, tiene el compromiso ineludible de imprimir su huella con trabajo y resultados tangibles. Por ello reconoce que la dinámica más eficaz para fortalecer la producción del campo en su aspecto pecuario, será primero plantar y producir el alimento que consumirán el ganado ya existente, como los posibles vientres nuevos que se puedan gestionar para la región y con esto procurar no volver a caer en el error más común, cuando primero se entregaban paquetes de ganado sin un diagnóstico preciso sobre la carga animal que podían abastecer los pequeños potreros de los beneficiados. O si existía algún cultivo forrajero alterno que les permitiría alimentar su hato ganadero con niveles óptimos. Como es lógico, al no contar con esta infraestructura de soporte, al primer estiaje los desesperados campesinos terminaban malbaratando sus animales con intermediarios o abasteciendo los mataderos locales, con las pérdidas y el enorme desánimo que esto provocaba y sigue provocando. De ese tamaño es el reto para el subsecretario de agricultura, que al parecer tiene claro que primero se siembra. Ya luego vendrán tiempos de cosecha. No antes ni después.