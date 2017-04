Apreciaciones Hoy llega el presidente de la república Enrique Peña Nieto a Nicolás Flores, uno de los pueblos más olvidados, uno de los pueblos de muy alta marginación, que su presupuesto apenas es de diez a once millones de pesos anuales, que es carente de una vía, que si bien está en proceso y donde hay una gran inversión, también es cierto que su acceso más rápido es por Cardonal, pero realmente su desarrollo real aún se ve muy lejos. Y es aquí donde precisamente las instrucciones del mandatario federal viene a corroborar y a ser testigo de que CDI y el gobierno del estado han estado buscando la manera de poner este municipio en el plano de un desarrollo a mediano plazo; se trata de que nadie instala una tienda comercial porque precisamente no hay comercio local, no cuenta con una gasolinera, la telefonía apenas es por vía caseta, el presidente municipal tiene que ir a atender a la caseta. Ya hay internet, pero no hay forma de que los servicios sean un aspecto de atracción para quienes busquen ese hermoso lugar como espacio de recreación; ya CDI lleva avanzado no solo el tema de la casa hogar de niño indígena, que se trata de una importantísima obra. La educación a distancia es algo a lo que los niños deben someterse y es trasladarse por una orografía nada regular, sin dejar de lado lo hermoso del paisaje del lugar. Hoy los niños tendrán un lugar digno para pernoctar, para alimentarse como es debido, ahí existen varios edificios, uno de mujeres y uno de varones, hay comedores, existen espacios de recreación, los jóvenes a partir de ahora cuentan con dormitorios limpios, alimentos saludables, baños, comedores, áreas deportivas y es que ellos llegan desde el lunes muy por la mañana y regresan a su comunidad los fines de semana, y otros ni eso, su precaria condición económica los hace pernoctar en el lugar permanentemente. Es seriamente este espacio un oasis para tanta pobreza de los menores, pero el primer objetivo es que los menores lleguen a clases con el estómago lleno. A este evento EPN viene acompañado de Nuvia Mayorga, habrá que ver si Miguel Ángel Osorio Chong se hace presente, aunque ha sido muy cuidadoso de no dejar su responsabilidad y no ha asistido últimamente, no ha venido a Hidalgo. Además es un tema educativo, de la SEPH, de CONAFE de áreas importantes que contribuyen a ese desarrollo. El popular “amiguito” no debe dormirse en sus laureles, es su oportunidad para entregar sus solicitudes, sus propuestas de proyecto, de hacer ver que la gente del lugar requiere del desarrollo y poder solicitar proyectos viables, el presidente de la república y el estado no están cerrados a dejar de ver estas condiciones de pobreza que aun existen en el país, y empezar la carretera rumbo a Trancas sería más que importante, su interconexión a Cardonal, permitiría sin duda un mejor desarrollo. En este municipio CDI también lleva a cabo unos desarrollos turísticos, si así como lo ven, hay agua fría, existen espacios que ya están fincando desarrollos turísticos, Hidalgo sin duda es la parte central de mayor inversión para este tipo de proyectos en los que la infraestructura es vital para los desarrollos de los pueblos. Por otro lado, hay un marcado interés de que se note quien gestionó la obra, la verdad para la sociedad eso es lo de menos, a la sociedad lo que realmente le interesa es que se vea el progreso y desarrollo, que se comience a ver a partir de lo que haya dejado el ex alcalde, la gestión siguiente para lo que le urge a la sociedad un drenaje adecuado, una alumbrado público autosuficiente y si es de bajo contexto en el costo mucho mejor, para evitar mermar las arcas municipales en las que se va un dineral en el pago de energía eléctrica. Existen temas sustanciales que deben de verse de fondo en los cuales el alcalde debe estar a la altura en su visión de lo que va a desarrollar a estas alturas de su gobierno, sin duda el diagnóstico ya deben estar plenamente identificados a detalles las necesidades de su pueblo. Por otro lado mire que contradictorio, se la pasaron en Alfajayucan el ahora alcalde Toribio y su hermano Pablo criticando a Oscar Ángeles, y a las primeras de cambio los ciudadanos comienzan a alertar sobre que ven lo mismo pero con distinto partido político. Se trata de el PVEM, si el Verde que llegó y mire que alertan que hay dos alcaldes, el primero el que eligió las mayorías vía voto electoral, el segundo el presidente del Partido Verde que ante el desconocimiento de la gente lo han dejado que casi casi tome determinaciones de gobierno. Se suponía que Toribio Ramírez ya sabía, pero como gobierna Pablo pues es igual como si estuviera Oscar Ángeles; hay que recordar que Pablo fue el brazo derecho de Oscar Ángeles, así que no hay cambio, pero advierten hay cosas más delicadas de las cuales se verán denuncias penales. Es decir la anterior administración y esta es la misma como si estuviera Oscar Ángeles reinando, si lo hizo Pablo antes, hoy igual gobierna. El mensaje es negativo para Toribio Ramírez, eso habla de la nula experiencia y la falta de capacidad que tenía para ejercer su función ahora todo depende de pablo, Pablo es el presidente sin reconocimiento legal. A veces tirar la escupida hacia arriba se regresa y nos cae en la cara.