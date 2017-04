Apreciaciones Tras haberse presentado personal de la auditoría superior del estado en la delegación de Huichihuayán para supervisión de obras y de archivos de la administración actual, estos realizaron un recorrido por la calle que forma un circuito vial en dicha delegación llegando a la conclusión de que la obra se presenta como observada al no reunir las características que emite el expediente técnico, pero sobre todo al ser de mala calidad según sus estimaciones, por lo que se tendrá que rehacer totalmente la obra o recuperar el recurso invertido en la misma, por lo que al conocer los habitantes los resultados aprovecharán para también tomar cartas en el asunto y pedir que se restructure la cancha y todo el espacio de la plaza principal de la delegación ya que la administración se había comprometido a repararla al cien por ciento por lo que ya se encuentran pensando en formar una comisión que realice las peticiones correspondientes o de lo contrario tomarán medidas de presión más aptas para que se lleven a cabo los trabajos, pero sobre todo dicha medida de presión será para evitar que derrumben un árbol “Ceiba” que se encuentra en el mismo lugar. Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios En Coxcatlán la preocupación de los constantes apagones que se habían venido registrando en la zona centro del municipio durante más de una semana pasó a segundo término para la dirección de protección civil al contar con la presión de los habitantes del Barrio Texcalapa, en donde se encuentra un poste a punto de caer por la falta de material que lo detenga a orillas de la calle que es donde se encuentra, pero sobre todo en este sentido lo que más preocupa no es el que caiga, sino que pueda hacerlo durante la noche y encima de los habitantes del lugar ya que ante posibles fuertes vientos el poste amenaza con llevarse otros dos postes de alta tensión y tras seis meses la comisión federal de electricidad no ha dado respuesta, aunque en este sentido hay que ver que no es el único poste que amenaza con caer, ya que en la esquina de la escuela primaria Netzahuatcoyotl se encuentra un poste roto de lo más bajo de su estructura y que a pesar del riesgo que representa para los alumnos, lleva años sin que la paraestatal haga algo al respecto. Aun cuando el alcalde de Tancanhuitz Rodolfo Aguilar Acuña busca levantar bandera blanca en cuanto a sistemas de agua se refiere, lo que no pensó es que los usos y costumbres de una comunidad como La Garza estuvieran tan arraigados que no permiten que se introduzca dicho servicio a su localidad y aun cuando esto no podría afectar su interés por ser la comunidad quien se opone, es triste que las autoridades de la misma comunidad no piensen a futuro ya que la escasez de agua en sus manantiales puede afectar en pocos años y dejar sin el vital líquido a sus siguientes generaciones. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones