Consumidores Acontla niega tomas de agua a comuneros de San Rafael  

A causa de que no cuentan con el agua suficiente consumidores Acontla han negado tomas de agua a pobladores de la localidad de San Rafael, esto después de ser asegurado por los afectados del lugar. Flavio Hernández, señaló que desde hace tiempo han estado pidiendo esto “hemos ido a consumidores Acontla para pedirles que nos apoyen con algunas tomas para los que no tenemos, pero nos dicen que no pueden que por que no darían abasto con el agua con la que se cuenta, porque serian demasiadas personas y que hasta la fecha el pozo está muy bajo en nivel”. “Son varias personas las que se encuentran sin tubería de agua potable, por lo que recurren a norias cercanas para abastecerse del vital líquido, por lo que piden pronta ayuda, más en estas temporadas muy calurosas”, finalizó.