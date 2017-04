Problemas en la atención en CS por falta de materiales y medicinas -Denuncian habitantes mal servicio ante necesidades. HIDALGO | Orizatlan 0 Comentarios Debido a la falta de medicamentos y materiales personas que requieren atenciones médicas son referidos a hospitales de otros municipios. Frase: Que desde hace un tiempo en el Centro de Salud existen muchas carencias, que mantienen atados de manos a los médicos y enfermeras que laboran en el nosocomio. San Felipe Orizatlán, Hgo.- Debido a la falta materiales y medicamentos, el Centro de Salud del municipio está presentando problemas en la atención a pacientes que requieren de servicios, pero que debido a las carencias son referidos a otros hospitales. Lo anterior fue dado a conocer por la señora Nicolasa Martínez, habitante del municipio, quien explicó que en días pasados acudió con una de sus hijas al Centro de Salud para solicitar atención debido a que ésta sufrió un accidente, por lo que requería de curaciones, sin embargo, en el lugar fue recibida por una enfermera pasante, quien le dijo que tendría que ser llevada al Hospital Regional o a Zacatipan debido a que no contaban con materiales ni medicamentos. Nicolasa Martínez dijo que además de no contar con las medicinas en el hospital también carecen de equipo, ya que debido al problema que presentaba su hija requería de una silla de ruedas y de una ambulancia, pero que no había ni una de las dos cosas, por lo que tuvieron que llevarla en carro particular al hospital de Zacatipan, Tamazunchale en el estado potosino. La inconforme dijo que es lamentable, pero que desde hace un tiempo en el Centro de Salud existen muchas carencias, que mantienen atados de manos a los médicos y enfermeras que laboran en el nosocomio, los cuales a pesar de tener un buen prestigio no pueden ofrecer los servicios de la mejor manera debido a la falta de materiales. Ante dicha situación la señora Nicolasa hizo un llamado a las autoridades de salud para que se atiendan las necesidades que existen en los hospitales para que la gente de más bajos recursos pueda tener acceso a las atenciones. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Necesario colocar semáforos en cruceros Anciano muere quemado Diversos beneficios son gestionados por los regidores Conductor pierde el control y choca contra un muro Joven choca contra unidad en la que viajaba una familia