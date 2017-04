El panismo se encuentra en el abandono: Ex candidata Aseguró que ha habido una importante desbandada de militantes en el municipio, de los cuales se desconoce cuál sea el rumbo que vayan a tomar. HIDALGO | Jaltocan 0 Comentarios María Magdalena Fernández Castillo ex candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de este municipio. Jaltocán, Hgo.- “El panismo se encuentra en crisis luego de la falta de atención hacia la militancia por que las oficinas siempre están cerradas, señaló en entrevista la ex candidata a la alcaldía por el Partido Acción Nacional (PAN) María Magdalena Fernández Castillo. La ex candidata a la alcaldía aseguró que ha habido una importante desbandada de militantes en el municipio, de los cuales se desconoce cuál sea el rumbo que vayan a tomar, esto debido a que el Comité Directivo Municipal a cargo de Prisciliano Hernández Hernández no está atendiendo las necesidades de los ciudadanos, “lo buscan no lo encuentran, las oficinas siempre están cerradas no lo encuentran porque está trabajando en el Ayuntamiento de San Felipe”, dijo. Magdalena Fernández aseguró que Hernández Hernández tiene completamente abandonado al partido, “me han venido a buscar como ex candidata y les he dicho que renuncio porque estoy completamente decepcionada les di mucho de mi tiempo, dinero porque siempre apoyé, ya no quiero saber nada, ahora les toca a ellos al comité estatal y municipal venir y dar la cara y levantar al partido porque está por los suelos”, recalcó. Con referencia al Presidente del Comité Estatal del PAN, Azael Hernández Zeron y dijo que solo ha buscado posicionarse “me voy del partido muy decepcionada tanto de los representantes y de los ciudadanos, les di mucho, me voy a hacer a un lado de la política”. Fernández Castillo afirmó que la gente anda suelta y que no pudieron haberse ido para el Partido de la Revolución Democrática (PRD) porque también el alcalde Guillermo Amador Lara no ha mostrado un buen trabajo y ha dejado mucho que desear “la gente no sabe a dónde irse andan todos sueltos no se sabe su postura”, concluyó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Proceso de elección del CDM del PRI estuvo dentro de lo legal: Meléndez Voraz incendió volvió a presentarse en el basurero Llama salud a comunidades a solicitar esterilizaciones Inconformidad ante suspensión de juegos de la Liga de Futbol Necesarias acciones de reforestación ante talas clandestinas