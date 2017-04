Pierden sus cultivos por el intenso calor

Asimismo, mencionan que en el municipio los cultivos de maíz se perdieron ya que muchas plantas se secaron por las altas temperaturas que hubo durante los meses de marzo y abril. Igualmente, externan que algunos de los campesinos están un tanto decepcionados, ya que sembraron una hectárea y lo están perdiendo todo y ni lo que invirtieron salió en este ciclo. De la misma manera dicen que los vecinos de las diversas comunidades que llegan a dicho departamento para asesorarse, han expresado que aún tenían la esperanza de que las lluvias llegaran hace unos días para salvar algunas de las milpas, pero el agua que cayó no fue suficiente para salvar los cultivos, ya que lo que cayó fue mínimo. Finalmente mencionan que esto no nada más ocurre en este municipio, si no que esta situación se está viviendo en toda la Huasteca.