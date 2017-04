Niñas de 13 años ya son mamás: Oficialía del Registro Civil Menores de hasta 13 años de edad tiene constancia la Oficialía del Registro Civil que acuden a registrar a sus hijos, lo que revela que los casos de niñas embarazadas se siguen registrando en el municipio; algunas de ellas acuden incluso con su pareja mayor de edad a realizar el registro. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Madres de hasta 13 años de edad a atendido el Registro Civil. Porfirio Alejandro Sánchez Gómez, Oficial del Registro Civil número, señaló que se tiene registro de niñas de entre 13 y 15 años de edad, quienes han acudido a las oficinas para registrar a sus bebes, situación que considera ya no debería de estar ocurriendo en estas épocas, “es muy triste ver a una niña cargando a otra niña y más si son más madres, no las dejan que vivan su infancia, ser madre es una gran responsabilidad que a su edad es muy difícil de asumir adecuadamente”, refirió. Agregó que en los meses de Diciembre, Enero y Febrero si hubo casos de niñas que acudieron a registrar a sus bebés, la mayoría como madres solteras y otras jovencitas con chicos de su edad o personas adultas que son su pareja y con las cuales procrearon, a todas ellas se les brindo la atención como a cualquier otra. El funcionario hizo un llamado a los padres de familia para que tengan una mejor comunicación con sus hijas y así evitar que se den más embarazos en niñas, porque ellas deben de estar jugando y estudiando, haciendo las actividades propias de una niña o adolescente y no con una responsabilidad tan grande como la crianza de un hijo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Refuerzan seguridad en límites con Tamaulipas Once niños diarios nacen en el Hospital Regional de Valles Prestadores de servicios siguen recibiendo turistas Mueren aves por causa del fuerte calor  Alcaldesa saliente pide sean techadas canchas de escuelas