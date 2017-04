Piden intervención del gobernador ante calles cerradas por obra

Xochiatipan, Hgo.- Después de permanecer varias semanas cerradas dos calles de barrio Arriba de este municipio, autoridades y vecinos pidieron la intervención del gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, ya que hasta el momento las autoridades locales no han logrado destrabar el conflicto y los afectados son los vecinos que no pueden transitar por estas calles. Asimismo, los vecinos externaron su descontento al expresar que el ex alcalde municipal, Pedro Bustos, se cerró completamente y no quiere dialogar con ellos para que éste deje la calle libre y no afecte a las personas que transitan por el lugar. Por otro lado, mencionaron que hasta el momento las autoridades locales no han podido destrabar este conflicto, por eso es que están solicitando la intervención de autoridades estatales. También hicieron mención que es un tanto complicado el que estén cerradas estas dos calles, ya que ellos tienen que andar dando vueltas para salir de sus casas, por eso es necesario que se resuelva esta problemática que se vive en el municipio.