Luego de que en el pasado proceso electoral dejaron de lado al sector juvenil ya que los líderes de antaño optaron por hacerse cargo de todo el trabajo de promoción, no tanto por que confiaran en su experiencia, sino para asegurar una posición dentro del gobierno ya fuera municipal, estatal y hasta federal, y así fue. Sin embargo las cifras obtenidas no fueron nada alentadoras y a decir de los mismos priístas no justifican los "premios" que se ganaron, puesto que se pudo conseguir mucho más, y la muestra la puso Paco Ángeles quien sí supo capitalizar el sector juvenil solo que en el Partido Verde y le consiguió cuatro mil votos que nunca había tenido dicho partido. Ahora vuelven los ojos a los jóvenes quienes se están sumando a participar en la política en una época en la que los proyectos independientes y de izquierda han ido tomando terreno sobre los partidos políticos de derecha y centro, le están apostando al PRI con entusiasmo y ganas de participar, lo cual pudiera significar la diferencia tomando en cuenta el grado de aceptación tan bajo que tiene a nivel nacional. Otro partido que también supo aprovechar el sector juvenil fue el Partido Acción Nacional, y se entendería que con la actual dirigencia estatal se le diera mayor espacio ya que precisamente tanto el presidente estatal Xavier Azuara, y el secretario general Marcelino Rivera son jóvenes políticos y esto sería un aliciente. Aunque dicho partido sigue sumergido en la inactividad y con cero presencia en el municipio, ya que no ha terminado siquiera de terminar de conformar la dirigencia municipal, y los grupos siguen divididos sin el apoyo de sus representantes municipales como son los regidores de los cuales por cierto solo dos son militantes y los otros dos no sienten ningún compromiso. En el PRD también se contó con el apoyo de los jóvenes en el pasado proceso electoral aunque no se logró conseguir un respaldo significante ya que sus cifras fueron demasiado bajas, quizá por la falta de una debida conducción y las diferencias entre la dirigencia municipal con la estatal ocasionó que no hubiese una verdadera campaña con una escasa convocatoria. En tanto en MORENA debido a que no existe una coordinación entre la representación municipal y la dirigencia estatal no se sabe a ciencia cierta cual habrá de ser el proyecto que preparen para el 2018,ya sea en lo municipal y lo distrital, puesto que a como pintan las cosas no será el grupo de Primo Dothé quien pueda definir, sino Sergio Soriano Serrano, aunque las opciones no sean las más convenientes.