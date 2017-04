Invitan a las escuelas a realizar operativo mochila Aun cuando solo se han detectado tijeras y exactos, invitan a mantener la vigilancia. A no bajar la guardia en los protocolos de seguridad escolar, lanzó un llamado la regidora con la comisión de educación del ayuntamiento de Cuidad Valles, quien señaló que hasta la fecha solo una institución ha participado en coordinación con el Consejo Municipal de Participación Social. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Invitan a escuelas a realizar el llamado operativo mochila. Alma Idalia Del Angel Gomez, regidora con la comisión de educación señaló que tras el regreso de vacaciones de Semana Santa, espera que más escuelas puedan hacer esta actividad, a pesar de que vienen festividades por el día del niño, día de las madres, día del maestro y otros que ocupan el tiempo del personal docente y directivos de las escuelas, “es importante que le dediquen tiempo a la revisión de útiles”, señaló. Las acciones de protocolo de seguridad escolar para la revisión de útiles escolares y material escolar seguirán realizándose, aunque hasta este momento aún no ha habido escuelas que soliciten el apoyo de la regiduría de Educación, una vez que la primera acción de revisión fue por medio del Consejo Municipal de Participación Social en el Comité de Seguridad Escolar, en la escuela primaria Francisco Villa, por lo que invitó a los consejos escolares de los diferentes planteles para que pidan apoyo para la revisión de los materiales escolares, u el llamado Operativo Mochila como también le llaman. Enfatizó que la idea es que los padres de familia puedan estar presentes al momento de la revisión de las mochilas de los niños, y es que a pesar de que no se ha encontrado nada de riesgo en las mochilas, solo tijeras y algunos exactos, no está de más hacer las revisiones para evitar cualquier riesgo para los niños en las escuelas. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Capacitarán a jueces auxiliares PRD no es caja chica para sacar dinero reviran a Lupe Arteaga Simpatizo más no soy de los Galileos: A. Hernández Hay hostigamiento contra trabajadores del municipio Concluye campaña de canje de armas