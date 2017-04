PRD no es caja chica para sacar dinero reviran a Lupe Arteaga Lo invitan a ponerse a trabajar a favor de las colonias. El regidor Guadalupe Arteaga García debe de dejar de pensar que el partido es una caja chica de donde pueda estar sacando dinero reviró en su contra el secretario general del Comité Ejecutivo Municipal (CEM) del PRD en Valles Serafín Castillo Chávez. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios PIDEN A LUPE ARTEAGA dejar de hacer declaraciones protagónicas, que se ponga a trabajar o que se haga a un lado Lo anterior lo expresó tras las desafortunadas declaraciones dadas por Arteaga García, actual presidente del CEM del PRD el pasado martes, donde acusó a su propio dirigente estatal José Luis Fernández de no darle dinero para operar en el Municipio sino que se lo gasta aseguró, en fiestas. Castillo Chávez lamentó que Arteaga García haga “declaraciones protagónicas, para darse a notar, pero sin realizar ningún trabajo para el partido; él está dedicado a su regiduría y a su organización, aprovechando ambas cosas para su beneficio personal, pues ni como perredista ni como ciudadano está aportando nada a los vallenses”. Aseguró que en Valles tiene un desempeño nulo al frente del partido, pues “nunca ha tenido ningún proyecto y tampoco ha hecho nunca ningún trabajo de organización o de activismo”. “Le pedimos que reflexione y si no quiere sumarse al trabajo que se haga a un lado y ya no pretenda dañar al partido, él no tiene ningún fundamento, ningún soporte para solicitar dinero al partido. No desempeña ninguna actividad, no tiene programa; como presidente del comité municipal nunca ha presentado ninguna propuesta, ni plan de trabajo, ni presupuesto. No se trata nada más de pedir por pedir” añadió. “Lo que menos queremos los compañeros del partido es andar generando conflictos internos que no nos llevan a nada y parece que este se quedó viviendo en el pasado, cuando eran comunes los ataques internos entre perredistas; afortunadamente ya vivimos otra etapa” aseguró. . ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Capacitarán a jueces auxiliares Invitan a las escuelas a realizar operativo mochila Simpatizo más no soy de los Galileos: A. Hernández Hay hostigamiento contra trabajadores del municipio Concluye campaña de canje de armas