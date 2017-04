Lo anterior declaró tras informar que este próximo domingo en el salón del Sindicato de Gastronómicos, la delegación municipal de Iniciativa Galileos organiza un evento para celebrar el Día del Niño y Día del Trabajo. Aseveró que “yo no pertenezco a la Iniciativa Galileos, simpatizo y me han invitado a dos o tres reuniones a las que he asistido con mucho gusto, son amigos, estamos en el mismo tenor laboral, político, los que pertenecen son los compañeros Jesús Sierra como presidente, Juan Ortiz y Edmundo González” respondió. Recordó que él ya renunció al PRI y en estos momentos no forma parte de ningún partido político y que en su momento escogerán la mejor opción para apoyarlo al 2018.