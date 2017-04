Toman protesta a dirigencia de SAJ

Con la presencia de Aurelio Gancedo, Presidente del ICADEP en el Estado, así como de la Dirigencia Municipal del PRI, encabezada por la maestra Guadalupe Zavala Castillo, y la Diputada Local, Guillermina Morquecho Pazzi, fueron los encargados de llevar a cabo la toma de protesta a los jóvenes que integran esta nueva secretaria. Por parte del municipio de Tamazunchale, estará representando por Josué Hernández Rivera, quien entrevista con este medio, comentó, “el trabajo de la Secretaría es empoderar a los jóvenes e inmiscuirlos en los trabajos políticos, impulsarlos no solo en la vida política si no social, nosotros tenemos como objetivo tratamos de ayudar en deporte, cultura se hacen actividades que se sientan incluidos, que hagan un beneficio para el municipio como para sus comunidades”. Esta Secretaría, estará integrada por las carteras de deporte y cultura, operación política y electoral, enlace estudiantil, vinculación con sociedad civil, proyectos sociales entre otros, “hay buena participación estaremos trabajando para incrementar el grupo de jóvenes y llegar a consolidarnos como jóvenes priistas, teniendo participación voz y voto en los próximos procesos electorales, tal vez no en este proceso que viene pero si en próximos”.