Exhorta Protección Civil a extremar precauciones por intenso calor Piden seguir recomendaciones y no exponer a niños al sol. HIDALGO | Orizatlan 0 Comentarios Jorge Luis Vargas Hernández, Director de PC San Felipe Orizatlán, Hgo.- Debido a la ola cálida que se han registrado los últimos días, Protección Civil Municipal lanzó un exhorto a la población para que extremen precauciones y eviten exponerse al sol durante las llamadas horas pico. Debido a las altas temperaturas que han azotado la región los últimos días, Protección Civil Municipal, a cargo de Jorge Luis Vargas Hernández, hizo un llamado a la población para que tomen en cuenta tomas las recomendaciones que se están emitiendo a través de los diferentes medios con el objetivo de prevenir golpes de calor y muertes a causa de éstos. Vargas Hernández dijo que los tres últimos días las temperaturas han rebasado los 39 grados centígrados, y que así continuará durante toda esta semana, según el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), por lo que recalcó que es necesario que la gente adulta haga caso a las recomendaciones entre las que se encuentran principalmente evitar quemas de basura o pastizales, no exponer a los niños y personas de la tercera edad al sol en especial en horas entre 1 y 3 de la tarde, usar ropa de manga larga y con colores claros, ponerse en la cabeza un sombrero, gorra, o sombrilla. El titular de la dependencia dijo que además se debe considerar el usar bloqueador al salir a la intemperie durante el día, evitar la realización de ejercicio físico o mantenerse bien hidratados, no se recomienda el consumo de bebidas azucaradas. Vargas Hernández dijo que también es importante que la población esté consciente de los riesgos de consumir alimentos en la calle, ya que principalmente en esta temporada es cuando se desatan los problemas de salud causados por alimentos en descomposición o con falta de higiene. Por último, pidió a los dueños de mascotas a que no los expongan al sol, que no los encierren en el auto, en patios sin sombra, ni en azoteas, y evitar dejarlos sin agua, ya que en caso de reportes de malas condiciones o tratos a los animales los propietarios pueden ser detenidos y se les aplica una sanción.