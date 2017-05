En espera de despensas para familias vulnerables

Así lo anunció la presidenta de dicho organismo Kuoying Lee Luevano quien señaló que la inquietud de la población por la falta de entrega de despensas es válida, ya que dichos apoyos se han retrasado, lo cual sin embargo aclaró no significa que se suspendan dichos apoyos “Si se van a dar, de hecho estamos en espera de que lleguen de un momento a otro para poder entregarlas” declaró. Dijo que en este sentido “Para nosotros es muy importante entregar estos apoyos sobre todo para las personas de la tercera edad, no podemos dejarlos sin ayudar y no lo vamos a hacer, estamos en espera de las despensas y en cuanto lleguen de inmediato se las entregaremos” remarcó. Indicó que desconoce si habrá incremento en el número de apoyos, lo que sí aseguró tampoco disminuirán “Sí estamos apoyando a 80 de ahí no baja, ojala y podamos incrementar el número pero nosotros seguiremos empujando para que así sea” puntualizó.