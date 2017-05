Con baile de Selva Negra inauguran señal de celular Tampacán S.L.P.-En pasados días fue inaugurada la señal de celular después de varias críticas negativas que se tuvieron, el presidente municipal logro dar fin a un proyecto tan esperado por la población con el fin de tener el crecimiento en el municipio. HUASTECA POTOSINA | Tampacán 0 Comentarios Alrededor de las 10:00 de la noche del pasado viernes el alcalde municipal Filemón Hilario Flores en compañía de su esposa Anahí Hernández Martínez, Anatolio Hernández Quezada secretario del ayuntamiento y cuerpo de regidores así como niña presidenta y su cabildo realizaron la inauguración de la antena de Telefonía Celular con el fin de que la población obtenga los beneficios en su municipio. Ante las críticas se logró inaugurar la señal recordando que no es un lijo hoy en día es una gran necesidad para todo ya que se logra estar comunicado además se percibió más tarde la presencia del ex alcalde Nicasio Martiniano Dolores uno de los impulsores de este proyecto que hoy cuenta la población de Tampacán, contando con buena aceptación de la gente que acudió al baile amenizado por Selva Negra que logró reunir a más de 2 mil personas en el jardín municipal hasta las 5:00 de la mañana, solicitando que el ayuntamiento organice más festejos como esos y brindarle un apoyo al comercio de la zona centro el cual le favoreció el baile ya que se contó con la presencia de personas de los vecinos municipios y de Veracruz. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Educación Inicial no escolarizado festejan día del niño Festejan a cientos de niños en su día Mujer dice ser atacada por vecinos Desaparece jovencita de 15 años de edad Feligreses piden respeto comerciantes se cuelgan de barandales de iglesia