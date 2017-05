Invitan a tomar examen oposición del nivel medio superior: AC

Contando con 7 integrantes del comité seccional se llevó la rueda de prensa en el cual se explicó los beneficios que tiene el tomar el examen de oposición del nivel medio superior enfocados a los maestros de la Huasteca Sur, cabe destacar que los docentes no le deben de temer a estas actualizaciones ya que día con día se preparan en su campo laboral, ahora Antorcha busca apoyarlos sin distinción alguna de los colores partidistas solo buscan elevar la calidad de la educación. Elizabeth Rosales Córdoba, representante del Comité Seccional de Antorcha Magisterial, mencionó “nuestro proyecto habla en mejorar la educación es lo que se busca y que el maestro este actualizado y preparado para cualquier tipo de examen y nosotros como frente magisterial estamos de acuerdo para que se actualice y prepare a los maestros no hay porque tener temor, ya que si nos preparamos y en realidad el gobierno apoyara, y si el docente no es el idóneo adelante”. Señaló, “es abierta la invitación al púbico ni fines políticos es completamente gratuito en Chapulhuacanito es garantizar lo mejor de la educación, el curso se llevará el día 5 y 6 de mayo”. Indicó, “decirles que nosotros buscamos la mejora educativa y evitar el rezago educativo y demostrar que los maestros si tienen capacidad solamente necesitan un empujoncito para salir adelante y ahora estaremos esperando a los docentes interesados, ya que serán de manera gratuita los servicios en el CECyTE de Chapulhuacacnito”.