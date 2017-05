Albañil, un oficio que enfrenta las inclemencias del tiempo

De manera sencilla algunos albañiles organizaron pequeños convivios con el fin de festejar con sus compañeros de trabajo por un año más que le permite Dios de seguir trabajando en cada una de las obras, reconociendo que es uno de los oficios, los cuales requiere el gusto y la necesidad para poder aguantar cada una de las obras que se realizan, sabiendo que se tienen una temporada muy calurosa, la cual afecta la salud de las personas sabiendo que son seres humanos que trabajan de manera intensa por obtener una mejor calidad de vida en su familia.

Lamberto Martínez Mora, albañil de La Peñita mencionó “cada año agradecemos a Dios por permitirnos llegar ya que nuestro trabajo también implica riesgos como todos, además buscamos trabajo sin importar las inclemencias del tiempo, en estos últimos días se ha trabajado con los fuertes calores donde a veces ya sentimos que no podemos, pero ante nuestra necesidad tenemos que sacar adelante el trabajo y muchas veces batallamos porque construirnos casas en lugares muy difíciles, pero aun así logramos sacar el trabajo adelante, seguimos contando con los mismos pagos pero es poca la gente que aun trabaja en esto, ya que los tiempos cada vez son más difíciles e intensos con los rayos de sol, existen personas que saben reconocer el trabajo y esfuerzo en el cual nos apoyan con comida y sin que nos falte el agua, pero también hay quienes no nos ofrecen nada pero son parte de los riesgos de trabajo, aprovechando la situación felicito a cada uno de los compañeros albañiles que no solo el tres de mayo celebren sino todos los días porque diariamente nos esforzamos por salir adelante”.