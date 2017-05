Por supuestos malos comportamientos, acusan a director de maltrato a alumnos Padres de familia pedirán la intervención de la SEGE y del Gobernador del Estado. Huehuetlán, S.L.P.- Mediante videos tomados por los mismos padres de familia y vecinos de la escuela secundaria, denunciaron a Zunoticia presuntos maltratos por parte del Director de la institución educativa en contra de los alumnos que supuestamente se portan mal. HUASTECA POTOSINA | Huehuetlan 0 Comentarios Estudiantes son puestos a trabajar duramente en horario de clases. Los padres de familia que prefirieron mantenerse en el anonimato por temor que se tomen represalias en contra de sus hijos, presentaron dos videos en los cuales los estudiantes realizan trabajos que corresponden a personal de limpieza de la institución como uno en donde tres jóvenes tiran el relleno (tierra y piedra) que se generó ante las rehabilitaciones que se realizan dentro del plantel mientras que el segundo muestra a una estudiante barriendo por el simple hecho de que no estaba haciendo nada durante su horario de estudios. “Sabemos que los alumnos son rebeldes que algunas veces no se portan correctamente pero esa no es la forma de castigarlos, ni nosotros lo hacemos a veces, que los castiguen con labores propias de su educación, con tarea, así lo que pueden originar es que se hagan la pinta o a las niñas que les falten al respeto como mínimo o que se las roben”, señalan los afligidos padres culpando de todas las arbitrariedades al Director Lázaro Guerrero García. Dijo que el poner a trabajar a los estudiantes en pleno sol también les puede generar problemas de salud como un golpe de calor “y con la carga de las cubetas con tierra peligro se lastimen la columna o algo malo les pase, por ello vamos a enviar un escrito al Gobernador con copia para el Secretario de Educación para que lo quiten de la escuela que lo manden a donde quieran pero que aquí no lo queremos”, remarcaron. Para ello se encuentran buscando la forma de recabar las firmas correspondientes de manera discreta y evitar que antes de que el oficio llegue a manos de las autoridades estatales, el directivo tome represalias en contra de los alumnos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Maestras donan su tiempo a capacitar a madres de familia Escuelas realizan preparativos para celebración del 10 de mayo Madres de familia en jardines de niños celebran a sus hijos Supervisión rompe barreras a pesar de usos y costumbres Seis de ocho planteles no aprobaron examen Planea