Transportistas se quejan de falta de cultura vial en peatones A partir de la fecha las dependencias municipales tomarán cartas en el asunto. Coxcatlán, SLP.- En el marco de lo que fue la sesión ordinaria del consejo de transporte, además de tocarse los temas comunes en cuanto a problemáticas de transporte se refiere, los transportistas comentaron la falta de educación vial que existe por parte de los estudiantes y en donde a partir de la fecha las dependencias municipales tomarán cartas en el asunto. Coxcatlán | Coxcatlan 0 Comentarios Consejo de transporte aprueba vigilar calles del municipio para fomentar la cultura vial en estudiantes Y es que además de las quejas comunes como el transporte “pirata” en donde la secretaría de comunicaciones y transportes se comprometió a tomar las medidas correspondientes, se trató la falta de estacionamientos sobre todo los días de comercio, los trabajos a realizar de manera coordinada entre otras situaciones competentes al rubro de transporte. En ese sentido se tocó también el problema de la falta de cultura vial en los estudiantes quienes en lugar de utilizar las banquetas caminan por las calles generando mayor riesgo no solo por su vida sino también para los transportistas que no pueden circular por temor a lesionarlos en el transitar de la unidad, por lo que en respuesta el secretario del ayuntamiento comprometió que se estarán realizando rondines de vigilancia de manera paulatina y durante días estratégicos para supervisar las calles aledañas a las instituciones educativas y de manera amable comenzar a concientizar a los estudiantes a que caminen por las banquetas. Dichas acciones señaló, se estarán realizando principalmente los días lunes y otro día de la semana y la estarán encabezando la dirección de seguridad pública y tránsito municipal, protección civil, la dirección de educación, y durante los días lunes el departamento de giros mercantiles. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Organización celebra a los niños y celebrará a las madres Suspenderán labores ayuntamiento de Coxcatlán En espera de despensas para familias vulnerables Realizarán SEGE y Ayuntamiento aulas y techados para escuelas Grupo priista de ex alcalde se toma atribuciones que no corresponden