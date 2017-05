Aquismón ocupa el segundo lugar a nivel estado en analfabetismo

Ramírez Bautista, declaró que Aquismón, se encuentra por debajo del municipio de Santa Catarina, es decir, alrededor del 20 por ciento de la población total de este lugar, es analfabeta, esto en mayores de 15 años de edad; mientras que en Aquismón es cerca del 18 por ciento en mayores de 15 años que no saben leer ni escribir, según un estudio realizado por el INEA en el 2015. “Esto se debe a que en su tiempo, cuando estaban en edad escolar, no tuvieron las opciones educativas, no había suficiente infraestructura educativa, apoyos para cursarlos como se están dando actualmente, es decir, no tuvieron las oportunidades que actualmente están al alcance de todos y son a quienes no estamos acercando para alfabetizarlos.”, explicó el coordinador.