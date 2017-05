Alcaldesa busca un municipio auto-sustentable

Cepeda Echavarría, indicó que los escenarios del cambio climático son alarmantes, sobre todo porque la región mantiene una gran vulnerabilidad social, económica y política, resultados arrojados mediante un estudio que el gobierno nacional realizó en la zona, por lo que advirtió sobre las afectaciones en zonas de cultivo, urbanas, así como ríos, ello, como consecuencia de estos cambios.

Aunado a lo anterior, la alcaldesa y presidenta del ICLEI indicó que esto trae consigo consecuencias sociales, y a su vez ocasiona refugiados ambientales, migración forzada, hacinamientos y efectos en la salud, enfermedades respiratorias, dengue entre otras.

“Si no tomamos las medidas necesarias, para frenar el mal uso de la quema de petróleo para producir electricidad, habrán graves consecuencias para nuestro entorno, y como presidenta de Aquismón, me preocupan las condiciones de las nuevas generaciones y las tierras que les vamos a dejar, este municipio tiene la mayor riqueza natural del estado, por lo que si queremos conservar estas riquezas tenemos que cuidar nuestra naturaleza para que esto les sirva a nuestros niños, es por ello, que el gobierno municipal se encuentra realizando las gestiones necesarias y como presidenta del ICLEI Gobiernos por la Sustentabilidad Para México, Centro América y el Caribe una organización internacional no gubernamental y no lucrativa esto para que nos permita utilizar los beneficios que nos da la naturaleza sin comprometer el futuro de nuestros niños para quienes debemos de trabajar.”, aseveró la mandataria aquismonense.

Para finalizar, agregó que las acciones que se realicen contribuirán al desarrollo sustentable de Aquismón, del estado y del país en la medida en que se promuevan y aprovechen los recursos energéticos de una manera consciente que: “Si sabemos hacer un buen uso de esto, transitaremos hacia un propio desarrollo sostenible.”, puntualizó Yolanda Josefina Cepeda Echavarría.